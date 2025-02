Serie A| Atalanta-Torino 1-1: Al “Gewiss Stadium” Maripan risponde a Djimsiti

Al “Gewiss Stadium” l’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Torino nell’anticipo delle 18 valido per la ventitreesima giornata di Serie A. I bergamaschi trovano il vantaggio al 35′ con uno stacco di testa perfetto di Djimsiti sugli sviluppi di calcio d’angolo. Sempre da una palla inattiva, un calcio di punizione dalla trequarti, è arrivato, al 40′, il gol del pari di Maripan. Nella ripresa l’Atalanta avrebbe la chance di riportarsi sul 2-1 con un calcio di rigore, ma Milinkovic-Savic ipnotizza Retegui. Nerazzurri terzi con 47 punti, mentre il Torino sale a quota 27.

Primo tempo

Prima iniziativa della sfida è di marca atalantina. Al 2′ Nerazzurri salgono il campo sull’out di destra con Bellanova che effettua il cross per Brescianini che viene anticipato da Maripan. Il difesore granata è protagonista di un altro anticipo 3 minuti più tardi intercettando questa volta un traversone di De Katelare destinato a Retegui. All’11’ si fa vedere per la prima volta il Torino con Vlasic che serve un pallone in area che viene raccolto ed allontanato da Hien. Al 17′ Karamoh suggerisce per Vlasic che, in area, prova la girata con la palla che termina sul fondo.

Al 21′ l’Atalanta sblocca la gara. Bellanova, servito da Brescianini, si coordina ecoordinate calcia con il destro battendo Milinkovic-Savic. Il Var, però, richiama l’arbitro e il gol viene annullato per un fallo di mano dello stesso Bellanova nell’immediata realizzazione della rete.

La squadra di Gasperini continua ad attaccare il Torino sfruttando il buon momento. Al 29′ i nerazzurri perdono per infortunio Kolasinac ed al suo posto entra in campo Toloi. Al 34′, su un’iniziativa di Bellanova sulla destra, i padroni di casa conquistano un calcio d’angolo. Dalla bandierina si presenta lo stesso Bellanova che crossa in area trovando la testa di Djimsiti che deposita il pallone in porta. Questa volta è tutto regolare e l’Atalanta trova l’1-0.

Al 39′ il Torino prova a distendersi in contropiede e Vlasic, fermato fallosamente, conquista un calcio di punizione. Della battuta del piazzato si fa carico Lazzaro che scodella il pallone in area all’indirizzo di Maripan che sorprende Rui Patricio e realizza la rete dell’1-1. Al 43′ Karamoh prova la botta da fuori area, ma Rui Patricio blocca il pallone senza problemi. Nel terzo dei tre di recupero, Lazaro anticipa Brescianini indirizzato in porta da un pallone di Retegui. Il primo tempo termina 1-1.

Secondo tempo

Il Torino si ripresenta in campo con la novità Walukiewicz al posto di Petersen. La squadra di Vanoli comincia la ripresa con una penetrazione di Tameze che cerca e trova Adams che tira con il sinistro trovando la respinta di Hien. Al 55′ l’Atalanta chiede un rigore per un fallo di mano di Lazzaro, per il Var è tutto regolare. Al 60′ Samardzic, entrato al posto di De Ketelaere, prova la conclusione dal limite dell’area. Il tiro viene deviato dalla difesa in corner. Al 61′ Cuadrado, entrato in luogo di Ruggeri, si accentra da sinistra e calcia trovando la risposta sicura di Milinkovic-Savic. Al 62′ ci prova anche Retegui che da posizione defilata in area di rigore carica il destro calciando il pallone sul fondo.

Al 69′ ci prova ancora Cuadrado da fuori area e ancora Milinkovic-Savic risponde con i guantoni. Al 72′ Il signor Piccinini vede una trattenuta di Tameze ai danni di Retegui in area di rigore ed assegna un penalty all’Atalanta. Da dischetto si presenta lo stesso attaccante Retegui che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che respinge il tentativo dagli 11 metri. Al 78′ Retegui spizza in area un cross di Bellanova e trova Pasalic che si coordina e con il destro non riesce a inquadrare lo specchio della porta. All’82’ Samardzic verticalizza in area premiando il movimento di Pasalic che impatta il pallone con la testa, ma trova solo i guanti di Milinkovic-Savic.

All’84’ sgasata di Bellanova sulla destra che effettua il traversone trovando Pasalic che non controlla al meglio, ma che riesce a servire Cuadrado che va al tiro respinto in corner dalla difesa. Prima del calcio d’angolo Gasperini sostituisce Retegui con Scamacca che ritrova il campo dopo 6 mesi. All’86’ Cuadrado crossa in area un pallone alla volta proprio di Scamacca che effettua il colpo di testa, ma trova la rispsota di Milinkovic-Savic. Al 90′ Cuadrado si accentra e tira in porta, Milinkovic-Savic blocca il pallone. E’ l’ultima occasione di una gara che l’Atalanta ha provato a vincere sino all’ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Tabellino Atalanta-Torino (1-1) 1-1:

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30′ Toloi); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (57′ Cuadrado); De Ketelaere (57′ Pasalic), Brescianini (57′ Samardzic); Retegui (84′ Scamacca).

A disposizione.: Rossi, Sulemana, Cassa, Palestra, Obric.

Allenatore.: Giampiero Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen (46′ Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze (76′ Gineitis); Lazaro (84′ Masina), Vlasic, Karamoh (63′ Sanabria); Adams (63′ Njie).

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembélé, Linetty, Ciammaglichella, Yesin.

Allenatore.: Paolo Vanoli

Marcatori: 35′ Djmsiti (A), 40′ Maripan (T)

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti Bercigli-Bahri. IV Uomo: Perenzoni. Var: Pezzuto. Avar: Di Paolo

Note: Ammoniti: Coco (T), Milinkovic-Savic (T) ; Espulsi: Nessuno; Angoli: 9-0; Recupero: 3′ pt; 5′ st.