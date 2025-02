Rivivi il live – Conferenza stampa di Antonio Conte pre Roma-Napoli. “Testa bassa e pedalare, questa è la realtà”

Ci sono state due immagini della partita contro la Juvetus che hanno fatto tanto scalpore: quella di Simeone che mette la faccia sotto lo scarpino dell’avversario per recuperare il pallone e Politano che dopo un contrasto cade a terra sfinito. Quanto incide questo senso di appartenenza?

“Vedere ragazzi come Simeone che mettono a rischio la faccia o Matteo che all’ottantaduesimo esulta dopo un contrasto, ma anche Ngonge e Gilmour o chi in panchina che non ha avuto spazio come Raspadori o Marin esultare dimostra che i ragazzi stanno crescendo e stanno iniziando a pensare con il “noi” e non con l’io. Il calciatore è egoista, a me è capitato di non aver vinto una partita ma essere contento per aver fatto un goal. I ragazzi hanno capito questo. Il senso di appartenenza nel calcio moderno si vede sempre meno, noi invece dobbiamo far crescere questo valore perché è la base su cui costruire qualcosa. L’importante è che chi viene deve sentire la necessità di sposare questi valori.”

Questo gruppo può fare ancor di più di quello che sta facendo vedere?

“Questo è un gruppo che ha mentalità. Tutti adesso sono bene concentrati. Alcuni calciatori sono stati distratti dal mercato ed è un bene che stia finendo. A me da enorme soddisfazione che qualcuno che poteva giocare di più altrove ha deciso di rimanere a Napoli. I ragazzi hanno la mia massima stima e la mia massima fiducia perché l’hanno meritata. Chiederò sempre di più alla squadra perché mi hanno dimostrato che si può continuare a crescere.”

I tre giorni di riposo dati alla squadra sono stati un premio e ce n’era bisogno?

“Tutte le cose che accadono è perché qualcuno le ha guadagnate. In questo caso i calciatori hanno meritato i tre giorni di riposo. era giusto darglieli. Abbiamo ripreso subito con un doppio allenamento per non fargli dimenticare alcune cose (ride ndr). A me nessuno ha mai fatto regali, perché le cose devi meritarle e loro l’hanno fatto.”

C’è il rimpianto per un mercato in cui non sono arrivati giocatori per avvicinare la rosa alle altre in lotta Scudetto?

“Bisogna aspettare la fine del mercato e trarre considerazioni. A me sposta poco, sono preparato sia in un senso o nell’altro, come ho sempre detto, deve essere così perché è una barca in navigazione, non in un porto. Quando sei in navigazione devi fare di tutto da comandante per portarla nel porto più vicino possibile. A me cambia poco, l’ho sempre detto, sta al club prendere le decisioni, posso dire la mia se mi viene chiesta, ho scelto di mettermi a disposizione e quindi accetti anche delle situazioni, ribadendo, e non lo scopro certo adesso, il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, ci sono dei parametri da rispettare economici, di stipendio e di volontà dei calciatori che li devi convincere e quindi devi rispettare. Io so questo, non possiamo fare la voce grossa, ci sono diversi parametri a differenza di altri club. Testa bassa e pedalare, questa è la realtà, non possiamo lamentarci o essere poco costruttivi, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni”.