Palmeri: “Conte dovrà accontentarsi del piano C: Saint-Maximin”

Il giornalista Tancredi Palmeri, nel corso del suo editoriale ha parlato della situazione legata al mercato del Napoli, ecco le sue parole

“Garnacho, il Napoli è arrivato a 45 milioni + 5 di bonus, l’offerta non era irrinunciabile ma sicuramente rispettabile, però il Manchester United ha continuato a sparare alto e allora Antonio Conte dovrà accontentarsi nemmeno del piano B, Adeyemi, ma del piano C, Saint-Maximin. Occhio, perché Antonio è buono e caro (si fa per dire), ma adesso rischia di essere un vulcano a orologeria. Già le prime avvisaglie le ha date, ma ha voluto concedere tutto il tempo alla società. Se davvero finirà così, state sicuri che alla prima non vittoria, Conte erutta tutto il suo malcontento, e sottolineerà come il club non lo abbia supportato sul mercato.

Quantomeno il sorteggio Champions è stato favorevole al Napoli: non è una ennesima sottolineatura di come la stagione senza coppe sia un vantaggio corposo nella lotta scudetto, ma una presa d’atto di quanto è successo. Perché paradossalmente le due italiane non presenti sono quelle a cui è andata meglio e peggio, rispettivamente Napoli e Inter. Perché con le italiane accoppiate alle olandesi, l’Inter ha la garanzia che se entrambe Juventus e Milan passeranno nei turni dove sono decisamente favorite, allora sarà comunque derby, di Milano e d’Italia. E per quanto l’Inter possa giocare meglio o sia più forte, un derby è sempre una variabile impazzita, figuriamoci in Europa (ricordate Milan-Napoli di Champions 2 anni fa?). E soprattutto – l’aspetto che interessa più al Napoli – è uno scontro che ti drena energie nervose e fisiche. E figuratevi dunque come possa essere complicato per l’Inter gestirlo nella corsa scudetto…”.