Napoli sfida all’ultimo sangue: “In questa lotta se la dovrà vedere almeno con l’Inter

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore:

“Il Napoli è ancora più convinto dopo le gara di Atalanta e Juventus. Queste gare hanno dato un segnale forte al campionato, ma il Napoli non sarà solo stavolta perché in questa lotta se la dovrà vedere almeno con l’Inter. E poi c’è l’Atalanta che non so se reggerà.

Il Napoli è alla vigilia di una gara importante come la Roma per cui Conte pensa solo alla gara, poi magari al triplice fischio penserà anche al mercato. Sono convinto che un colpo ci sarà, ma in questo momento non è importante il mercato, ma la partita con la Roma.

La parola di Conte ha sempre avuto un peso importante nel mercato, ma il Napoli è già competitivo e se la gioca per il titolo a prescindere dal mercato. Poi è chiaro che adesso va tutto bene, ma domani non sappiamo cosa accadrà. Adesso, sappiamo che il Napoli ha dimostrato che qualunque avversità possa accadere in una partita può recuperare e vincerla! Ecco perché le due gare contro Juve e Atalanta hanno dato autostima alla squadra di Conte.

Antonio Conte sotto il profilo della manovra è più pratico, è fortissimo, forse il migliore, ma anche Inzaghi è molto bravo e troppo sottovalutato”.

