Moretto: “Ecco la strategia del Napoli sul mercato, sono ore caldissime”

“In questo momento il mercato del Napoli va sulla possibilità di acquistare Comuzzo e di prendere in prestito un esterno d’attacco al posto di Kvaratskhelia. Garnacho è una pista ancora fattibile per il club azzurro? Il Napoli – ha detto il giornalista di Relevo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ha cambiato strategia: vuole fare l’investimento importante in difesa e, per questo motivo, sta trattando seriamente Comuzzo con la Fiorentina, anche se manca ancora l’accordo con la società viola perché c’è differenza tra domanda ed offerta per far sì che il centrale italiano approdi effettivamente alla squadra allenata da Conte.

Braccio di ferro con la Fiorentina per Comuzzo? La situazione è chiara: Commisso sta alzando il muro, per la Viola è un calciatore importante. Ci sono riflessioni all’interno del club, dove stanno cercando di capire se sia il momento giusto per farlo partire. Lo stesso il giocatore cerca di capire se i club possano realmente trovare o meno l’accordo.

Il Napoli ha superato il tetto dei 30 milioni, bonus inclusi, ma Commisso non ha dato ancora l’OK e chiede una cifra superiore ai 35 milioni di euro. La situazione, per adesso, è ferma. Il Napoli ha sempre un piano B e pensa a Victor Nelsson del Galatasaray, che è stato contatto: è un nome in lista. Amuzu può andare al Napoli? Sarebbe un’operazione low cost, è una trattativa molto avanzata. Saint-Maximin? Ha un contratto con l’Al-Ahli, ma i tempi sono stretti anche per le date del mercato saudita. E’ in prestito al Fenerbache, vediamo… Sono ore veramente caldissime, perché sta succedendo tutto e il contrario di tutto”.