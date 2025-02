Il Giugliano torna a vincere in casa dopo quasi tre mesi: al De Cristofaro finisce 2-1

Factory della Comunicazione

Allo stadio De Cristofaro va in scena il match tra Giugliano e Foggia, gara valida per la 25esima giornata del girone C di Serie C. Una sfida decisiva per entrambe le squadre, impegnate a lottare per entrare nella zona playoff del girone. L’arbitro della gara è Silvia Gasperotti.

La partita è molto vivace nei primi 15 minuti, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Il Foggia tiene il controllo del gioco grazie ai suoi mediani Tascone e Da Riva, mentre il Giugliano si compatta chiudendo bene gli spazi. La squadra di Bertotto non appena riesce a conquistare il possesso del pallone, cerca subito la profondità con Padula o con Balde, che, sebbene schierato come esterno, tende spesso a accentrarsi per evitare di dare punti di riferimento alla difesa pugliese.

Al 18esimo il Giugliano passa in vantaggio grazie a una palla da calcio d’angolo: il cross arriva in mezzo, capitan De Rosa colpisce di testa e approfitta di una leggerezza del portiere portando la squadra di Bertotto in vantaggio 1-0.

Oltre al goal, il primo tempo rimane in perfetto equilibrio e termina 1-0 per i gialloblù.

Nella ripresa, la musica cambia. Zauri inserisce Sarr dalla panchina e i pugliesi cominciano a creare occasioni da gol. La più grande capita sui piedi di Emmausso, che si ritrova praticamente solo, a pochi passi dalla porta, lasciato completamente libero dalla difesa del Giugliano, ma, al momento di calciare, sbaglia completamente lo stop e perde l’occasione di segnare.

Pochi minuti più tardi, arriva il pareggio del Foggia. Zunno mette un cross lento e facile, ma inspiegabilmente, la difesa del Giugliano non intercetta la palla, forse convinta che sarebbe uscita fuori. Emmausso, questa volta, non sbaglia e segna il gol del pareggio.

I tigrotti non ci stanno e reagiscono subito. Sei minuti il goal subito, Masala, uno dei peggiori in campo per la squadra di casa, serve De Rosa, il quale prova un tiro che diventa un assist per Alessio Nepi, che appena entrato dalla panchina e al suo esordio in maglia gialloblù segna e riporta in vantaggio il Giugliano 2-1.

Nei minuti finali, il Foggia prova a lanciarsi in avanti, ma Emmausso non riesce a inquadrare la porta con un tiro da fuori. Dopo 5 minuti di recupero, Gasperotti fischia la fine, al De Cristofaro finisce 2-1.

Dopo la fine del match, il nostro inviato Emanuele Arinelli ha posto in sala stampa delle domande a Roberto De Rosa e l’autore del goal vittoria Alessio Nepi.

De Rosa:

Ciao Roberto, complimenti per la vittoria. Sei in una delle tue migliori stagioni a livello realizzativo, ti volevo chiedere quindi quali sono i prossimi obiettivi tuoi e della squadra?

“Assolutamente sì, vengo da un grave infortunio, quindi è normale che questa sia la migliore, perché attualmente mi sento meglio. Però, per noi personalmente, ovviamente uno vuole sempre migliorare, si spinge sempre a migliorarsi giorno dopo giorno e, di conseguenza, deve farlo anche la squadra. Noi vogliamo sicuramente migliorare rispetto al piazzamento della scorsa stagione, ce la metteremo tutta.

Anche se magari so che è difficile, però questo è il nostro obiettivo: noi dobbiamo sempre migliorarci. Poi i risultati e le posizioni vengono così”.

A Giugliano quest’inverno sono arrivati tanti giocatori, la maggior parte giovani. Voi più esperti, che consiglio date a questi giovani?

“Più che consigli dobbiamo essere sempre da esempio, noi li dobbiamo trascinare dando l’esempio. Poi magari quando loro hanno bisogno di un aiuto, noi ci siamo sempre. Ovviamente fa piacere, poi questi giovani non si fermano mai.

Noi vecchiarelli stiamo iniziando a sentire un po’ di stanchezza anche durante gli allenamenti, invece il giovane va sempre. È una linfa per noi, quindi a noi fa solo piacere”.

Nepi:

Ciao Alessio, complimenti per il gol e per la prestazione. Ti faccio una battuta, te lo saresti mai aspettato un esordio del genere?

“No, non me lo sarei mai aspettato, però nella mia testa lo immaginavo”.

Il gol ora l’hai sbloccato, quindi qual è il tuo prossimo obiettivo?

“Il mio prossimo obiettivo, appunto come ho detto prima, è di mettermi a disposizione della squadra e dare una mano, perché è veramente un gruppo veramente bello, quindi cerco di dare tutto me stesso ogni giorno, poi quello che arriverà arriverà, però almeno cerco di dare tutto me stesso alla causa”.

Oltre ai due calciatori, il nostro inviato Emanuele Arinelli ha posto due domande anche al tecnico del Giugliano, Valerio Bertotto.

Salve mister, complimenti per la vittoria. Oggi mi ha impressionato molto la prestazione di Vallarelli, che alla sua terza presenza con il Giugliano si è calato, a mio modo di vedere, benissimo nell’ambiente in un nuovo girone. Quindi le volevo chiedere a che punto è la sua crescita e se le ha dato le stesse impressioni che ha dato a me.

“È un ragazzo con buona attitudine, che nonostante sia un ragazzo giovane però aveva già comunque fatto qualcosina. Perché l’abbiamo preso e lui comunque già giocava. Pertanto quel po’ di esperienza che ha maturato nelle altre due girone è stato comunque positivo. Un ragazzo che si è integrato perché anche come approccio mentale è uno positivo, uno che sa stare bene in gruppo”.

Come sta Masala e come giudica il suo ingresso in campo?

“Non sono molto contento degli ingressi, non mi hanno garantito tanta qualità che chiedo nello sviluppo, nella volontà di riuscire a fare qualcosa in più che in quel momento la squadra necessita ed è nelle nostre., nelle loro corde e che serve anche poi per alleggerire quella pressione che in questo caso il Foggia ci stava dando. E quindi questo sarà un dato su cui porremo l’accento e quindi basta”.