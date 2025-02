Focus: l’ex Nizza ha un buon score con gol ed assist in 16 gare. Non convocato nell’ultima gara……

Saint-Maximin, protagonista nel 2017 con la maglia del Nizza di buone prestazioni in una doppia sfida contro il Napoli nei playoff di Champions, ha talento, dribbling e buone doti in velocità in campo aperto, pur non brillando in continuità. Dovrà spaccare le partite quando servirà, o comunque provare a farlo, e fornire soluzioni alternative a Neres e Politano. In Turchia ha collezionato 16 presenze in campionato, di cui 11 dal primo minuto, con 3 gol e 3 assist; e ancora, 2 nelle qualificazioni in Champions e 6 in Europa League, ma non l’ultima di giovedì contro il Midtjylland, fuori ufficialmente per un problema fisico che però somiglia tanto a un fastidio da saluti imminenti. Fonte; Cds

