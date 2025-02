Clamorosa indiscrezione dall’Argentina “Visite mediche per Garnacho”

Alejandro Garnacho resta un nome caldissimo per il Napoli, il club azzurro sta lavorando per portare in azzurro il giocatore argentino. Giovanni Manna sta trattando con il Manchester United per abbassare la richiesta economica da parte degli inglesi.

Factory della Comunicazione

Intanto in Argentina danno ormai per fatto l’affare. Sull’edizione odierna de Il Mattino si legge quanto segue: “In Argentina danno addirittura per imminenti le visite mediche, ma dalle parti di Castel Volturno fanno spallucce. Il promettente Alejandro Garnacho ha sponsor importanti, che sognano di vedere la stellina sudamericana con la maglia azzurra di Maradona per ragione di marketing e di suggestioni”.

Al momento però non si hanno conferme in Italia di visite mediche già prenotate a Villa Stuart, comunque la sicuramente la giornata di oggi sarà decisiva per quanto riguarda l’affare relativo a Garnacho. Se Napoli e United non troveranno per oggi l’accordo definitivo allora la trattativa potrebbe sfumare.

Antonio Conte e i tifosi azzurri sperano nel buon esito dell’affare, il mercato invernale chiuderà lunedì alle ore 23.59. Fonte: MsN .it