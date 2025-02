Al Murale di Diego l’omaggio dei fratelli Franchi “il trono di Maradona”

«Caro Diego, questo è un trono che devi avere tu». Il messaggio video inviato da Gigi D’Alessio a Maradona, quando l’ex campione del Napoli e della Seleccion argentina allenava a Dubai. Un “trono” – una poltrona di lusso con la riproduzione della maglia del Napoli – era stata appena consegnata all’artista, grande tifoso azzurro e amico del Pibe, dai fratelli gemelli Marcello e Sergio Franchi. «Ci occupavamo di orologi, poi nel 2008 pensammo a un trono per Moratti in occasione di un importante anniversario dell’Inter. Quell’idea piacque a Mancini, che allora allenava i nerazzurri. E in un certo senso fu lui a spingerci verso questa attività».

Factory della Comunicazione

Un’opera d’arte – poltrona o quadro – dedicata a un personaggio vip. La consegna che ha più emozionato i fratelli milanesi Franchi a Papa Francesco. «Tra i calciatori un omaggio a Osimhen quando era la stella del Napoli».

E adesso quello a Maradona. «Contiamo di portare il trono a Napoli e di collocarlo dinnanzi al Murale di Diego ai Quartieri spagnoli. Ci auguriamo che questo possa accadere entro l’estate. Abbiamo parlato anche con alcuni ex calciatori del Napoli e persone che abitano in quella zona che è diventata una meta fissa per i napoletani tifosi di Diego e per i turisti di tutto il mondo».

Il secondo sito più visitato in Italia è il Largo Maradona: non viene più indicato come Largo de Deo da quando è esplosa la Diego-mania in coincidenza con il terzo Mondiale dell’Argentina e il terzo scudetto del Napoli.

Il “trono” realizzato per il Campione ha due sue immagini, una con la maglia dell’Argentina che vinse il Mondiale nell’86 e nell’altra nell’ultimo campionato col Napoli del ‘91. «È un dono che abbiamo intenzione di fare ai napoletani e a Napoli, dove fortissimo è rimasto il sentimento verso Diego». Il “trono” per il re di Napoli verrebbe protetto da una struttura in plexiglass e collocato davanti al Murale realizzato da un artista dei Quartieri spagnoli, Mario Filardi, nella stagione del secondo scudetto e poi ritoccato grazie a un’iniziativa popolare coordinata da Salvatore Iodice e Salvatore Visone nel 2016. C’è di tutto e di più davanti all’immagine di Diego, dove vi è una florida attività commerciale. Ogni tifoso lascia un oggetto e tra questi c’è la sentenza di assoluzione dall’accusa di evasione fiscale, depositata in una teca dall’avvocato Angelo Pisani, il legale napoletano di Maradona nella lunghissima causa col Fisco terminata soltanto nella scorsa estate.

Fonte: Il Mattino