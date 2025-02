⚽️”CDS Campania”⚽️ In primo piano “SANTO SUBITO”. Ecco la formula che chiede Manna

Salta la pista Garnacho: pronto un francese per Conte il Napoli si affida a Saint-Maximin

Manna stringe per il prestito fino a giugno dell’esterno dell’Al-Ahli che finora è stato al Fenerbahçe di Mou: è una corsa contro il tempo per i limiti del mercato arabo

Sfumati i sogni Garnacho e Adeyemi, sbarrata la strada per Lang e tramontata ancor prima di prendere forma la suggestione Chiesa, il Napoli ha cominciato a tamponare l’addio di Kvara in attesa dell’estate con un’operazione last minute ricamata con l’Al-Ahli via Fenerbahçe: ieri il ds Manna ha accelerato per il prestito fino a giugno di Allan Saint-Maximin, esterno sinistro francese che il 12 marzo compirà 28 anni, già sei mesi in prestito in Turchia con Mourinho e poi l’occasione improvvisa di arricchire la sua carriera con la Serie A dopo Bundes, Ligue 1, Premier, Saudi e Süper Lig. Dopo aver registrato l’ultima e definitiva chiusura sul fronte Garnacho, innanzitutto per le distanze economiche con il giocatore e poi per la nuova e netta posizione di Amorim («Voglio tenerlo»), Manna ha deciso di affondare sull’alternativa alle prime scelte ritenuta più valida per colmare almeno numericamente il vuoto lasciato in rosa da Kvara e per offrire a Conte soluzioni soprattutto a partita in corso. Affare da 4 milioni.