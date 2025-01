Saint-Maximin-Napoli: si entra nella fase decisiva

La trattativa per portare Allan Saint-Maximin al Napoli è entrata nel vivo. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Fabrizio Romano, il club partenopeo e l’Al Ahli avrebbero trovato un accordo per un prestito del giocatore fino al prossimo giugno, con una cifra fissata in 4 milioni di euro. Questo è l’importo concordato tra le due società per il trasferimento temporaneo dell’esterno francese, ex Nizza.

Saint-Maximin è diventato la prima opzione per il Napoli in seguito alle difficoltà incontrate nelle trattative per il giovane attaccante del Manchester United, Alejandro Garnacho. Nonostante l’accordo di massima, però, il trasferimento non è ancora definitivo. Infatti, c’è un ostacolo da superare: è necessario che l’Al Ahli risolva il prestito in corso con il Fenerbahçe, club con cui il giocatore aveva già firmato un accordo. Solo una volta che questa questione sarà risolta, l’affare potrà essere concluso.

Se, però, le condizioni non dovessero essere rispettate o dovessero emergere nuove difficoltà legate alla formula del trasferimento, come sottolineato dallo stesso Romano, è possibile che le modalità del passaggio di Saint-Maximin al Napoli possano subire delle modifiche. Una situazione che si sta evolvendo rapidamente e che potrebbe portare a un vero e proprio sprint finale, con il Napoli che continua a lavorare per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.