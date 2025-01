Repubblica – Conte alle prese con il dubbio Buongiorno

Il Napoli si prepara alla trasferta di Roma contro i giallorossi di Ranieri, gara in programma domenica sera all’Olimpico. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, Conte in questi ultimi giorni che precedono la gara, è chiamato a valutare le condizioni di Alessandro Buongiorno, pilastro della difesa azzurra che si infortunò nel corso di un allenamento a Castelvolturno, che causò una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Il difensore azzurro da lì in poi ha iniziato un periodo di riabilitazione che ha consentito di fare passi in avanti per il tipo di infortunio subito. Buongiorno da qualche giorno ha intrapreso un nuovo lavoro atletico per recuperare la condizione fisica persa nell’ultimo mese e mezzo, e soprattutto per la massa muscolare, dettaglio che fu annunciato da Conte all’antivigilia della gara contro la Juventus. Il tecnico del Napoli prenderà altre 48 h di tempo per valutare insieme al calciatore la convocazione o meno. Qualora fosse convocato partirà sicuramente dalla panchina contro i giallorossi, anche per assaporare il clima partita essendo non ancora pronto del tutto, se tutto andrà nel verso giusto potrebbe anche tornare titolare contro l’Udinese, gara in programma prossima settimana allo stadio Maradona.

Factory della Comunicazione