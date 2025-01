Perinetti: “Comuzzo? Giovane che si sta imponendo bene. Roma-Napoli? Sfida non semplice…”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo e doppio ex di Roma e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Ecco come il dirigente ha analizzato il momento della squadra azzurra.

Factory della Comunicazione

“Trenta milioni per Comuzzo non so se sono troppi, sicuramente si sta imponendo con grande personalità e qualità. Sarebbe un grande investimento, se centrato, per diventare un pilastro del Napoli attuale e per il futuro per tanto tempo. Inoltre colmerebbe una lacuna difensiva, dal punto di vista numerico, che gli azzurri hanno palesato da questa estate. Per l’esterno d’attacco se devono prendere una mezza figura non ha senso ed è meglio non fare nulla, anche perchè è uscito uno come Kvaratskhelia, non uno qualunque. Ho visto Garnacho in qualche occasione: viene da un grande club, ha caratteristiche simili a quelle del georgiano e poi è argentino. Sappiamo il feeling esistente con Napoli per i sudamericani… Per quanto riguarda il campionato, il Napoli viene da due vittorie strepitose, in rimonta, contro squadre forti, mostrando personalità e voglia. Se la giocherà fino alla fine con l’Inter. I nerazzurri, anche ieri, hanno dato grande dimostrazione di forza, e restano i favoriti per lo scudetto, ma gli azzurri sono lì. Ogni gara è insidiosa, la gara di Roma per il Napoli non sarà una passeggiata come non lo sarà ovviamente il derby di Milano per l’Inter. Ogni gara è determinante, e questo Conte lo sa bene, ha acquisito il mantra di ‘vincere, vincere e ancora vincere’. E sarà fondamentale per il Napoli essere sempre mentalmente sul pezzo e sotto questo profilo Conte ne è cosciente assolutamente. Il tecnico ha già fatto un grande lavoro, ha convinto i calciatori a seguirlo, visto che ora hanno acquisito la sua mentalità. Il difficile forse viene ora, nel senso che è meno facile mantenere questa mentalità per sempre e convincerli che non si può derogare mai. Ogni gara va preparata in modo maniacale e le cose fatte in settimana vanno eseguite in modo rigoroso: è questa l’unica formula, del resto, per cercare di vincere”