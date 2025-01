Napoli, ultime di mercato: da Comuzzo a Garnacho, gli ultimatum e i possibili sostituti

Il sì di Pietro Comuzzo non è bastato a chiudere la pratica in poche ore. Ancora un po’ di pazienza, allora, per incastrare tutti i tasselli dell’affare. Ieri Manna, Pradé e l’intermediario Michelangelo Minieri, rappresentante del giocatore, come si legge su Il Mattino, hanno parlato più volte (l’ultima a tarda serata), ma senza giungere alla quadratura del cerchio.

Il sì di Pietro Comuzzo non è bastato a chiudere la pratica in poche ore. Ancora un po’ di pazienza, allora, per incastrare tutti i tasselli dell’affare. Ieri Manna, Pradé e l’intermediario Michelangelo Minieri, rappresentante del giocatore, come si legge su Il Mattino, hanno parlato più volte (l’ultima a tarda serata), ma senza giungere alla quadratura del cerchio.

Se la Fiorentina accetta (non è detto che lo faccia) l’offertona al rialzo da quasi 30 milioni che ieri Manna ha presentato a Pradé, oggi si chiude per Comuzzo, il 19enne friulano cresciuto nel settore giovanile dei viola. Il ds della Fiorentina attende che sia Rocco Commisso ad autorizzare. La svolta arriverà dopo i contatti diretti tra il patron dei viola e De Laurentiis. Ma le distanze non sono ampie. Anche se ballano ancora un po’ di milioni. Prima di chiudere però, i viola vogliono assicurarsi l’alternativa: Manna ha “consigliato” il 22enne Daniele Ghilardi, da tempo nell’orbita azzurra. L’Hellas Verona ha aperto alla cessione.

Se la Fiorentina accetta (non è detto che lo faccia) l’offertona al rialzo da quasi 30 milioni che ieri Manna ha presentato a Pradé, oggi si chiude per Comuzzo, il 19enne friulano cresciuto nel settore giovanile dei viola. Il ds della Fiorentina attende che sia Rocco Commisso ad autorizzare. La svolta arriverà dopo i contatti diretti tra il patron dei viola e De Laurentiis. Ma le distanze non sono ampie. Anche se ballano ancora un po’ di milioni. Prima di chiudere però, i viola vogliono assicurarsi l’alternativa: Manna ha “consigliato” il 22enne Daniele Ghilardi, da tempo nell’orbita azzurra. L’Hellas Verona ha aperto alla cessione.