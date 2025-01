Lobotka imprescindibile per Conte: Manna al lavoro per il rinnovo di contratto

Per Stanislav questione di ore. Il regista è rientrato a Napoli e si è subito messo agli ordini di Conte . Toccherà come sempre a «Lobokop» il compito di dettare i tempi all’Olimpico. Il playmaker, 30 anni a novembre scorso, è uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.

Non è un caso che ormai gli allenatori avversari preparino sistematicamente una gabbia su di lui per tentare di arginare la principale fonte di gioco del Napoli . Non a caso, Conte sta lavorando da tempo per operare le giuste contromosse e concedere a Lobotka lo spazio che gli serve per cucire, rattoppare e fare gioco nella terra di mezzo, scrive Il Mattino.

Nelle ultime settimane si sono intravisti i primi frutti: Stanislav arretra spesso il suo raggio d’azione andandosi a prendere il pallone fin sulla linea dei difensori per fare gioco. Ma questa è soltanto una delle soluzioni immaginate per eludere la sorveglianza degli avversari che spesso raddoppiano o addirittura triplicano la marcatura sullo slovacco. Anche ieri Conte ha immaginato altre soluzioni in vista della gara dell’Olimpico.