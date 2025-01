Jacomuzzi, ds: “Comuzzo sopravvalutato dalla Fiorentina? Il ragazzo è interessantissimo”

Il doppio ex ds del Napoli e della Roma, Carlo Jacomuzzi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport. “Tra Conte e Ranieri sarà una sfida generazionale, ma entrambi applicano un calcio legato al risultato. Sarà una bellissima partita, molto tattica, sia Conte che Ranieri sono una garanzia in questo. Per quanto possa essere duro e arrogante a tratti, il tecnico del Napoli non si discute per risultati e rendimento della sua squadra. La Roma è una squadra che non mantiene sempre alta la concentrazione, mentre gli azzurri in questo sono diventati una squadra quasi impeccabile. Questi sono fattori che incidono, c’è una mentalità differente tra i due gruppi ora. Comuzzo sopravvalutato dalla Fiorentina? Il ragazzo è interessantissimo, può arrivare ad alti livelli. In Serie A sta facendo molto bene e il prezzo è in linea con quelli dei calciatori stranieri. L’impatto di questo costo, però, non deve abbattersi sul ragazzo: se fa un errore, nessuno deve rinfacciargli il prezzo per il quale è stato pagato. La stampa e i tifosi vanno subito addosso ai ragazzi più giovani, ma vanno aspettati e coltivati. Il Milan va a prendere giocatori stranieri di 34 anni e lascia in panchina giovani di talento come Camarda e Bartesaghi. Questo per dire che non dobbiamo meravigliarci se le squadre italiane poi tirano il prezzo su quei pochi ragazzi che esplodono in Serie A”.

