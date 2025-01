Il Mattino – Comuzzo-Napoli, le cifre e l’ingaggio del calciatore

Il Napoli, come noto, è anche alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Conte, e stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, negli ultimi giorni è spuntato il nome di Pietro Comuzzo, giovane difensore italiano in forza alla Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile viola, che ha conquistato la titolarità e la fiducia da parte di Raffaele Palladino, tanto che ha strappato anche una convocazione in Nazionale Italiana. I contatti tra i 2 club sono costanti ed intensi, il club di De Laurentiis nella giornata di ieri ha inoltrato al club viola una proposta da circa 3o milioni di euro bonus compresi, Commisso dal suo canto ha deciso il prezzo del calciatore, 40 milioni di euro. Per questo servirà un contatto diretto tra i 2 presidenti magari già nella giornata odierna, per trovare la quadratura del cerchio. Si lavora anche sull’intesa da trovare per il calciatore, per il quale è pronto un contratto da 1,8 milioni di euro con scadenza a giugno 2030, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto anche per questioni di bilancio. La Fiorentina si cautela e sonda il terreno per l’eventuale sostituto di Comuzzo, e lo ha individuato nel profilo di Ghilardi, difensore in forza al Verona una delle rivelazioni del club veronese, e pare sia stato consigliato dal ds Manna, il quale ha provato a portarlo al Napoli in questa sessione invernale.

