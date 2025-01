Uno dei protagonisti del calcio degli anni ottanta e novanta è sicuramente Guimaraes Dirceu, arrivato in Italia la stagione prima di Maradona, e anche di questo parla il giornalista Enzo Palladino nel suo libro “Dirceu per sempre”, come sottolinea Il Mattino. “Dirceu contro Bagni in una partita Napoli-Inter del campionato 1983-1984Dirceu contro Bagni in una partita Napoli-Inter del campionato 1983-1984

José Guimaraes Dirceu , campione con tre Mondiali alle spalle morto a 43 anni in un incidente stradale a Rio de Janeiro il 15 settembre 1995, era non aver potuto giocare con Diego Armando Maradona . A Napoli, dove il ragazzo di Curitiba era sbarcato un anno prima del Pibe. Questa e altre storie che hanno come protagonista uno straordinario personaggio come José sono nel libro “Dirceu per sempre” (Edizioni Incontropiede, pagg. 156, euro 18.50) scritto da Enzo Palladini , giornalista di Mediaset che conosce come pochi il mondo del calcio brasiliano. Il Dez brasiliano prima del Diez argentino. Il grande rimpianto di, campione con tre Mondiali alle spalle morto a 43 anni in un incidente stradale a Rio de Janeiro il 15 settembre 1995, era non aver potuto giocare con. A Napoli, dove il ragazzo di Curitiba era sbarcato un anno prima del Pibe. Questa e altre storie che hanno come protagonista uno straordinario personaggio come José sono nel libro “Dirceu per sempre” (Edizioni Incontropiede, pagg. 156, euro 18.50) scritto da, giornalista di Mediaset che conosce come pochi il mondo del calcio brasiliano.

Prelevato dal Verona nell’estate ‘83 per 370 milioni, con un contratto triennale da 450mila dollari a stagione, grazie alla mediazione dell’agente napoletano Antonio Caliendo , Dirceu venne messo alla porta del Centro Paradiso dopo un grigio campionato (30 partite e 5 gol, la squadra undicesima) quando il Napoli avviò la trattativa col Barcellona per Maradona. Allora erano previsti due stranieri per squadra e Dirceu avrebbe voluto giocare con Diego. «Perché devo andare via?». Nessuno gli rispose e al suo posto arrivò un altro argentino, Bertoni . Dirceu lasciò a Maradona non solò la maglia numero 10 ma anche la casa in via Scipione Capece. Diego e la fidanzata Claudia telefonavano quasi tutti i giorni a José e a sua moglie Vania, in attesa del secondo figlio, affinché lasciassero l’appartamento.

Dirceu si era innamorato di Napoli e della Campania. Prima di tornare in Brasile, aveva indossato le maglie di Avellino (voluto dall’allenatore connazionale Vinicio ), Benevento ed Ebolitana. Ad Eboli, dove dopo la sua morte gli dedicarono lo stadio nel 2001, lo ricordano quando si fermava per strada insegnando ai ragazzini a giocare a calcio. «Lo faceva anche a Napoli. Noi compagni gli telefonavamo per portarlo al cinema ma non veniva mai: lo scoprivamo nei giardinetti, tirava fuori il pallone e giocava….», ha ricordato nel libro Massimo Palanca , suo compagno in quel Napoli. L’ex attaccante del Catanzaro era uno specialista sulle punizioni, però le lasciava a Dirceu, mancino infallibile.