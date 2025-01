Garnacho: le cifre della trattativa. Il piano B in Belgio ed Olanda

LE CIFRE. In un solo concetto: l’idea è monetizzare. Incassare almeno 55 milioni di euro: è stata questa l’ultima richiesta dello United. Molto ampia la distanza sull’ingaggio: oltre 4,5 milioni di euro a stagione – anche 5 con i bonus -, a fronte dello stipendio da 1,8 milioni a stagione percepito per il momento a Manchester. Il Napoli s’è anche spinto a 3,5 milioni, magari da ritoccare con i bonus, ma il tempo stringe. Troppo. Il weekend incombe, la chiusura pure. E non è un caso che Manna abbia approfondito la valutazione delle varie alternative. Un bel po’, a dire il vero.

IN OLANDA. La prima, in ordine di tempo, è stata l’olandese Noa Lang del Psv: il Napoli lo ha chiesto, ha provato a trattarlo, ha proposto un’offerta da 25 milioni che non è stata accettata. Il giocatore, 25 anni e una certa ambizione di crescere e affermarsi anche lontano da casa, è stato però conquistato dall’ipotesi e infatti in Olanda sono convinti che il club di De Laurentiis farà un altro tentativo.

IN BELGIO. Ieri dal Belgio è venuta fuori anche un’altra pista: Francis Apelete Amuzu, esterno ghanese naturalizzato belga dell’Anderlecht, 25 anni e una valutazione estremamente alla portata. Manna l’ha valutato, ma su Amuzu – ieri in campo in Europa League – s’è fiondato anche il Gremio, offrendo un milione e mezzo per il prestito. E portandosi in vantaggio: pare che sia molto orientato al Brasile. Fonte: CdS