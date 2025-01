De Paola, gior.: “Conte crea una cortina di ferro attorno alla propria squadra che diventa la forza stessa del gruppo”

Il giornalista Paolo De Paola, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport. “Non mi ha sorpreso vedere il Napoli dominare contro la Juventus. Ho sempre creduto che gli azzurri lottassero per lo Scudetto, conosco personalmente Conte e i suoi metodi, c’avrei messo la mano sul fuoco. Antonio riesce a calarsi e ad essere efficace in qualsiasi ambiente. Crea una cortina di ferro attorno alla propria squadra che diventa la forza stessa del gruppo. Mancati rinforzi? Conte non lo dirà mai esplicitamente, ma conoscendo il personaggio so che c’è il rischio che si crei una tensione tra lui e la dirigenza. Se non dovessero arrivare i rimpiazzi in difesa e al posto di Kvara, prenderà poi le sue decisioni a fine stagione. Alla Juventus fece così e litigò con Marotta, tutti ricordano la famose frase del ristorante… Le chiacchiere si azzerano dinanzi alla realtà dei fatti: Conte vuole un sostituto vero di Kvara e in difesa sta facendo miracoli con Juan Jesus. Sono due settori che hanno bisogno di rinforzi, è evidente a tutti. Contro la Roma vedremo un Napoli ancora una volta camaleontico, come visto con Atalanta e Juventus. Questa squadra oggi è imprevedibile, è una vera bellezza. Anche gli interpreti si adeguano di conseguenza. Thiago Motta protetto dalla stampa? Ti ribalto la situazione: c’è stata una stampa amica di Allegri per troppi anni, con tanti opinionisti e direttori che lo hanno difeso a spada tratta. Ora sono andati al di là di qualsiasi difesa e crogiolano sulla crisi di Thiago Motta. È un atteggiamento sbagliato, che ha scatenato una reazione opposta e di difesa verso il nuovo allenatore. Allegri è stato licenziato per motivi disciplinari, il suo secondo triennio è stato squallido per risultati e progettazione. E molti amici di Allegri lo hanno dimenticato…”.

Factory della Comunicazione