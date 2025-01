Corbo: “Il Napoli investirà oltre 150 milioni in estate! Arriverà un giocatore top in attacco”

“Il Napoli ha 75mln in cassa per la cessione di Kvaratskhelia, altri 75 li prenderà prestissimo per Osimhen al momento richiestissimo e con 150mln – ha detto l’editorialista di Repubblica a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – si presenterà sul mercato estivo fin da maggio/giugno con scritture anticipate private per portare in squadra un crack, uno dei migliori in Europa.

Factory della Comunicazione

So per certo che arriverà un giocatore molto importante che farà coppia con Lukaku o potrebbe anche sostituire il belga. A questo nuovo calciatore si richiederà un rendimento realizzativo molto elevato.

Il Napoli deve giocare cinque partite fino alla sfida con l’Inter, l’Inter otto col recupero con la Fiorentina: il cammino dei nerazzurri – fortissimi e ben diretti da Inzaghi – hanno un cammino tortuoso. Il Napoli ha meno partite da giocare e questo significa minor rischio di infortuni, la strada è non in discesa ma levigata. Sono molto fiducioso per lo scudetto. Un plauso va a De Laurentiis che non solo ci mette i soldi ma con il suo silenzio sostiene in modo proficuo il lavoro del suo club”