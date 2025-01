CdS – Garnacho-Napoli, decisive le ultime ore di mercato

Il calciomercato del Napoli vive le ultime ore concitate, il nome di Garnacho resta sempre in prima linea per il club di De Laurentiis. Come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro tenterà fino all’ultimo di provare ad ingaggiare l’esterno argentino in forza al Manchester United, che tra l’altro, ieri, è risultato decisivo nel match giocato dai Red Devils in Europa League, con un assist decisivo per il 2 a 0. Il ds del Napoli Giovanni Manna è al lavoro h24 sia sponda United, sia per quel che riguarda l’entourage che gestisce gli interessi di Garnacho. Il club inglese ha ribadito più volte al Napoli di voler monetizzare, e ricavare il più possibile essendo un calciatore cresciuto nel settore giovanile, il quale lo lascerebbe partire soltanto per una cifra importante. Il diktat è chiaro: almeno 55 milioni di euro, la richiesta dello United dopo una serie di colloqui, che avvengono quotidianamente. La società azzurra allo stesso tempo lavora sull’intesa del contratto con gli agenti del calciatore, la richiesta dell’asso argentino è di 4,5 milioni di euro a stagione bonus compresi, sarebbe più del doppio di quanto percepisce adesso in Inghilterra ovvero circa 1,8 milioni di euro. Manna e ADL hanno offerto al calciatore 3,5 milioni di euro a stagione magari con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili. Il tempo scorre e la chiusura del mercato si avvicina, la data del 3 febbraio è stata cerchiata in rosso, il Napoli spera di chiudere al più presto questa telenovela di mercato.

Factory della Comunicazione