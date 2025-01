“CDS Campania” – “GARNACHO SI DECIDE”. Per il corazziere Comuzzo Manna lavora ad oltranza

Non si sblocca l’affare con il Manchester Amorim coccola il suo esterno: «Sono felice di averlo con noi»,

L e ultime ore della trattativa per Alejandro Garnacho con il Manchester United, ultime in assoluto considerando che lunedì a mezzanotte calerà il sipario sul mercato invernale che fino a oggi sta passando alla storia azzurra come quello dell’addio di Kvaratskhelia, sono cominciate con una dichiarazione di Ruben Amorim poco confortanti per le speranze del Napoli: «Sono semplicemente felice di avere Ale Garnacho qui con noi nel gruppo. Sta migliorando molto, è un ragazzo giovane e talentuoso. Vogliamo lavorare con questi ragazzi di talento», ha detto il tecnico dello United nell’anteprima della partita di Europa League giocata ieri sera a Bucarest contro la Steaua. Mica un segnale foriero di grandi auspici di mercato, altroché. Il ds Manna ha trattato per giorni provando in tutti i modi a ridurre le distanze sia con i Red Devils, sia con l’entourage dell’esterno argentino. Un giovanissimo talento di 20 anni – tanto per citare l’allenatore – che per il suo club rappresenta una miniera d’oro in termini d’incasso: è cresciuto nell’Academy come McTominay e come McT, in quanto prodotto del settore giovanile, la sua cessione è un profitto puro. Fonte: CdS