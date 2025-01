Angelo Alessio: “Mercato difficile se ci sono United e Psg, ma qualche giocatore arriverà…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Alessio, allenatore e vice storico di Conte. A seguire le sue parole:

“A Siena abbiamo giocato col 4-4-2 o il 4-2-4 e nel primo anno con la Juve giocavamo il 4-3-3 per cui Conte non è uno che si fossilizza su un modulo. Un allenatore deve essere bravo anche a disegnare e credo che le caratteristiche dei giocatori del Napoli siano idonee al modulo che sta adottando. De Laurentiis ci ha sempre visto lungo, lo voleva già l’anno scorso. I giocatori che sono arrivati sono quelli che Conte voleva, è chiaro che andando via Kvara servirà intervenire, ma scontrarsi con squadre blasonate come Manchester United o Psg diventa difficile in sede di mercato, ma penso che qualche giocatore arriverà.

Conte è un martello, gli schemi provati in settimana diventano certezze e vedo infatti un Napoli migliorato, oltre alla convinzione della squadra verso l’obiettivo. Stare dietro a questo Napoli è difficile perché ti porta a giocare con un’intensità elevata e non è semplice stargli dietro. Però Neres già era bravo, che poi giocava a destra e non a sinistra è altro conto, ma dopo la cessione di Kvara è stato spostato. E’ però tutta la squadra che funziona perché subisce pochi gol e ne segna tanti. Quando poi ci sono diversi giocatori che vanno in gol è per un allenatore una cosa fantastica. La capacità di tenere tutti sulla corda è la forza di Conte e mi riferisco a tutto l’ambiente non solo ai calciatori. Questa capacità di non mollare è palpabile e lo si evince anche dalle rimonte del Napoli che ha ribaltato partite importanti”.