Ranieri/Conte, stima reciproca: il primo vorrebbe il secondo a Roma!

Roma/Napoli è anche Ranieri/Conte. Due tecnici uniti da una stima fortissima che non nascondono mai. All’andata Sir Claudio fece il suo esordio stagionale dopo essere subentrato a Juric sulla panchina giallorossa. L’allenatore capitolino, per esempio, nel 2019, come scrive Il Mattino, pur essendo lui stesso alla guida della Roma disse, durante una conferenza stampa: «Da tifoso della Roma vorrei Antonio Conte come allenatore. Non so nulla di presunti contatti ma un suo eventuale arrivo mi renderebbe felice. Se viene lo prendo all’aeroporto». A distanza di qualche anno, poi, la stima non è cambiata di una virgola. A ottobre scorso, quando Ranieri non era ancora tornato sulla panchina della Roma e Antonio Conte già dominava il campionato di serie A alla guida del Napoli, si sbilanciò in un pronostico sulla lotta scudetto tanto accesa. «Quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo o aprile».

