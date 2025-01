Neres, in campo ha preso il posto di Kvara, fuori la casa d Osimhen

Il calciatore del Napoli David Neres, si è fatto strada nelle gerarchie di Conte a furia di assist, gol e tanta qualità in campo, tanto da prendere il posto di Kvara, come sottolinea Il Mattino. “In campo si è preso il posto di Kvara, fuori si è preso la casa di Osimhen. Ha scelto di vivere a Posillipo per respirare l’aria della città. Ha capito fin da subito che questa città gli avrebbe potuto regalare gioie e infatti in una pizzeria sul Lungomare ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata. A proposito: la storia d’amore tra David Neres e Kira Winona ha un’origine decisamente moderna, perché ha avuto inizio sui social. Tutto è cominciato con un messaggio spontaneo su Instagram. Il brasiliano, affascinato dalla bellezza di Kira, decise di inviarle un messaggio che, a detta sua, è stato tanto semplice quanto efficace. «Sono David Neres. Esci con me», le ha scritto il calciatore, come ha raccontato in passato. E a quanto pare tanto gli è bastato per conquistare il cuore della modella tedesca. «Non ho dovuto fare molto per conquistare la mia attuale fidanzata», ha scherzato Neres. Il loro primo incontro pubblico risale ad aprile 2019, quando sono stati beccati a scambiarsi un bacio prima della semifinale di Champions League tra Tottenham e Ajax a Londra.

