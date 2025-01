Napoli su Amuzu: ecco la scheda tecnica del giocatore dell’Anderlecht

Francis Amuzu del Anderlecht è sceso in campo nella maggior parte delle gare del suo club in First Division A nel 2024/2025, avendo collezionato 18 presenze, per un totale di 711 minuti. É stato scelto nell’11 iniziale in 7 di queste presenze, su 23 giornate, ed è stato frequentemente utilizzato da subentrato, essendo entrato a gara in corso in 11 occasioni.

Factory della Comunicazione

La sua ultima presenza nella competizione risale al 26 gennaio, gara in cui ha giocato solo 9 minuti con la maglia del Anderlecht contro il Mechelen, nella vittoria per 4-1. In totale il centrocampista ha segnato 2 reti nel 2024/2025; ha inoltre fornito 2 assist.

Il suo ultimo gol in campionato è stato nella vittoria per 6-0 contro il Gent, il 24 novembre. Ha aperto le sue marcature in questo campionato contro il Mechelen il 17 agosto, con una rete nella vittoria per 3-1.

La prossima sfida per l’Anderlecht sarà una trasferta contro il Gent, il 2 febbraio.

Nell’ultima stagione con l’Anderlecht in First Division A Amuzu ha collezionato 21 presenze, gare in cui ha segnato 4 gol. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.