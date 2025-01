L’Udinese perde un big per la sfida al Napoli: stagione finita per lui

“Isaak Touré ha riportato un trauma distorsivo contusivo con interesse capsulo legamentoso al ginocchio destro”. La diagnosi fornita ieri dall’Udinese sul difensore francese in prestito dal Lorient che si è scontrato con Pisilli dopo 7 minuti del match contro la Roma, fa pensare che difficilmente lo rivedremo con la maglia bianconera, perlomeno in questa stagione in cui il calciatore più alto della serie A (2,06 cm) ha totalizzato 12 presenze e un gol segnato al Torino. Vista la situazione Gino Pozzo e Gianluca Nani si sono messi al lavoro e dopo aver prestato il difensore esterno Enzo Ebosse ai polacchi dello Jagiellonia e spedito il portiere norvegese Egil Selvik , appena preso, ai cugini del Watford, hanno portato a termine l’operazione in entrata per un altro duttile difensore argentino del Velez Sarsfield, il ventunenne Valentin Gomez . Scrive La Gazzetta dello Sport.

Il calciatore, più terzino che centrale, che costa nove milioni, quindi non un affare di poco conto, è atteso in Italia per domani. A Villa Stuart a Roma dovrebbe effettuare le visite mediche per poi diventare ufficialmente un tesserato dell’Udinese. Che, nel frattempo, cerca pure last minute, un sostituto per Ehizibue come esterno destro a tutta fascia. L’Udinese ci lavora, ma deve lavorare anche sugli assalti al difensore danese Thomas Kristensen che ha parecchie richieste in mezza Europa. Intanto Kosta Runjaic pensa a come sostituire il centrocampista centrale Karlstrom , squalificato per la gara di sabato col Venezia. Zarraga , Ekkelenkamp e Atta si giocano il posto.