Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Trovo che il mercato del Napoli sia ineccepibile nella strategia portata avanti. Gli è arrivato un bonifico da 75 mln ed altri 75 arriveranno a luglio per Osimhen. Oggi il Napoli sa di avere 150 mln ed invece di strapagare calciatori a gennaio farà un paio di operazioni in prestito tipo come per Comuzzo.

Il Napoli, nel mercato estivo, però si presenterà con 150 mln e può scegliere nella vetrina totale del calcio internazionale il giocatore migliore.

Per essere un grande club devi avere un bomber da 20 goal e poi c’è sempre Lukaku che non sarà più quello di una volta, ma sta dando un gran contributo. Per me è stato un acquisto oneroso, ma Conte ha fatto di Lukaku un calciatore molto prezioso. Non so chi arrivi a luglio in attacco, ma ho capito le strategie del Napoli”.