Garnacho, il Napoli insiste: previsto un nuovo incontro

Il Napoli sembrerebbe intenzionato a continuare a provarci. Alejandro Garnacho del Manchester United continua ad essere un obiettivo concreto. Secondo quanto riportato e scritto da Nicolò Schira su X, nelle prossime ore dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le due dirigenze e il club di ADL dovrebbe formulare una nuova offerta per l’argentino.

Expected in the next hours new direct talks between #Napoli and #ManchesterrUnited for Alejandro #Garancho. As revealed on Tuesday #Napoli are ready to submit to #MUFC a new bid to try to sign the winger. The sports director Giovanni Manna is at work. #transfers #mutd https://t.co/6DGtXo7VZP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2025