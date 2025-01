Il direttore tecnico del Matera, Claudio Anellucci, ha parlato a Radio Capri:

“Per me il Napoli non ha bisogno di fare mercato. Quante partite mancano da qui alla fine? 16? C’è bisogno di mettere in difficoltà Neres che finora si è giocato il posto con Kvara? Garnacho viene e fa 10 partite perché il brasiliano non lo tocchi? Non esistono investimenti per il futuro a gennaio.

Adeyemi non è assolutamente pronto per il campionato italiano, anzi in Serie A c’è tanto altro. Lo stesso Garnacho non sposta niente, sono cifre di un mercato drogato. Lo United ha pagato 40 milioni al Lecce per Dorgu che a me non sembra un crack. Il mercato oggi è fatto di cose inutili. Farei qualcosa ma che sia low cost, che possa sopperire a una squalifica, un infortunio, ma senza fare follie“.