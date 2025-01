Agostini: “Conte conosceva bene il valore del Napoli, si è creato un gruppo vincente! Sul mercato…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex di Roma e Napoli:

Napoli deve continuare a vincere e convincere. Sta mostrando un bel gioco e facendo valere la tecnica dei giocatori. Si è ricreato un gruppo vincente, quello che lo scorso anno si era perso. Se Conte deve integrare qualcuno solo per fare numero, preferisce restare così altrimenti, ben venga un elemento di valore che innalzi il livello della squadra. “Ildeve continuare a vincere e convincere. Sta mostrando un bel gioco e facendo valere la tecnica dei giocatori. Si è ricreato un gruppo vincente, quello che lo scorso anno si era perso. Se Conte deve integrare qualcuno solo per fare numero, preferisce restare così altrimenti, ben venga un elemento di valore che innalzi il livello della squadra.

Credo che Napoli e Inter disputeranno un grande campionato, poi chi vincerà non lo so, dipenderà dalla continuità che i due allenatori riusciranno a dare alle due squadre, di certo sarà una bella lotta. Al momento non vedo altre squadre che possano insediarsi: si parla molto dell’Atalanta, ma nel giro di un mese da che era prima è andata a 7 punti di distacco e non sarà facile recuperare punti a Napoli e Inter.

Conte non avrebbe rischiato di fare un flop a Napoli: sapeva benissimo che col suo valore e la qualità della squadra avrebbe fatto un lavoro importante e lo sta dimostrando. Lui non ha bisogno di trovare una squadra per rilanciarsi: chi lo prende lo conosce e sa perfettamente cosa può dare Antonio Conte. Così come chi lo prende sa che qualcosa deve spendere perché alcuni giocatori li vuole, li chiede.

Diversi gol segnati col Napoli mi sono rimasti nel cuore: quello con l’Inter, i due con la Fiorentina, quello a Udine da fuori area. Diciamo che gol importanti ne ho fatti sia in campionato che in coppa. Ho vissuto 2 anni bellissimi in azzurro, poi dopo l’infortunio non ho dato il massimo, ma fino a quel momento ho sempre dato il massimo. Uscire sudati era troppo importante per me”.