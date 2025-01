Malfitano sicuro: “Conte non darà l’ok alla cessione di Raspadori: è un investimento da proteggere”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Buongiorno va recuperato al 100%, non serve forzare, il Napoli avrà tante partite importanti in cui il difensore potrà dire la sua. In merito a Raspadori, non credo Conte darà l’ok per la cessione del calciatore dopo l’addio di Kvaratskhelia, soprattutto se non dovesse arrivare nessuno. Lo stesso mister disse che non avrebbe rinforzato le antagoniste perdendo in qualità. Raspadori non è mai stato titolare a Napoli, con nessun allenatore, quindi deduco ci sia qualcosa che non va ma va salvaguardato l’investimento fatto. Billing risponde all’esigenza di sostituire Anguissa qualora servisse un avvicendamento, si è rinforzato fisicamente ancor di più il centrocampo, che è il reparto strategico su cui Conte ha incentrato la forza del suo gruppo, basti vedere i recuperi di Anguissa e Lobotka. Bisogna fidarsi di Conte, sa bene che in questo momento ha bisogno della fisicità del calciatore inglese. Conte ha creato una forte identità di squadra con i titolarissimi, se arrivano rinforzi adeguati ben venga altrimenti si interverrà sul mercato massicciamente in estate. È la prima volta che De Laurentiis sta avendo a che fare con un allenatore manager, che ha tutta la squadra che corre ai suoi piedi. Credo che quando hanno discusso di progettualità, con Conte non si è parlato solo di arrivare in Champions: è un allenatore che vuole vincere, per questo vuole giocatori già pronti, perché vuole vincere lo scudetto e poi magari rivincerlo ed andare avanti in Champions l’anno successivo. Neanche Benitez è stato così incisivo: dopo quei rinforzi estivi, si è fermato. Per quanto riguarda lo scudetto, per me il Napoli è una seria candidata, do agli azzurri l’80% di possibilità di vittoria“.

Factory della Comunicazione