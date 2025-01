Gautieri: “Roma-Napoli? Gara bella. ecco le insidie per gli azzurri…”

Nel corso del programma radiofonico condotto da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio “1 Football Club” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Roma. Ecco la sua intervista.

Che gara si aspetta tra Roma e Napoli?

“Mi aspetto una gara sicuramente bella da vedere perché si affrontano due squadre di grande qualità. Il Napoli sta viaggiando a mille all’ora, ha ritrovato risultati, la vetta della classifica e anche quei giocatori che sembravano smarriti lo scorso anno, come Politano ed Anguissa. Dall’altra parte, la Roma ha vissuto una situazione simile a quella degli azzurri nella passata stagione: è partita male, ha cambiato allenatore e con l’arrivo di Ranieri ha trovato una nuova identità. Ranieri sta incidendo molto ed è riuscito a entrare nella testa dei giocatori. Detto questo, sarà una partita interessante, con due squadre che cercheranno di vincere attraverso il gioco e la qualità. Tuttavia, credo che sarà un episodio a fare la differenza. Sulla carta, guardando la classifica e i numeri, non sembrerebbe esserci partita, ma il calcio non si basa solo su questo.”

Come diceva, la Roma in campionato con Ranieri sembra aver cambiato registro. Quali insidie potrebbe nascondere questa gara per il Napoli?

“Il calcio non è una scienza esatta. I numeri contano, ma ogni partita ha una storia a sé e va interpretata nel modo giusto, indipendentemente dall’avversario. Il Napoli vorrà vincere per mantenere il primato, sapendo che dietro c’è l’Inter, che a mio avviso ha la rosa più forte del campionato. Il Napoli cercherà di fare una stagione perfetta e accumulare più punti possibili, come ha detto Antonio Conte. Dall’altra parte, la Roma viene da una sconfitta in Europa League, ma ha poi vinto a Udine e vuole continuare su questa strada per ottenere un posto in Europa. Non è così lontana dall’obiettivo e farà di tutto per agganciarsi alla corsa per le coppe.”

L’Inter, come diceva, ha probabilmente la rosa più completa del campionato. Qual è il segreto degli azzurri che li ha portati al primo posto?

“Il segreto, secondo me, è il presidente De Laurentiis. Spesso viene criticato, ma ha sempre investito molto e bene per ottenere risultati. La scelta di un allenatore come Antonio Conte dimostra la sua voglia di vincere. Inoltre, i giocatori che l’anno scorso non rendevano al meglio ora stanno facendo la differenza: Di Lorenzo è tornato ai suoi livelli, lo stesso vale per Politano e tanti altri. Il segreto sta nel contesto generale, che parte dal presidente e arriva fino alla squadra. De Laurentiis ha preso un grande allenatore, ha rilanciato giocatori che sembravano smarriti e ha costruito una squadra competitiva. Anche nei momenti di difficoltà, il Napoli riesce a portare a casa i risultati. Un esempio è la partita contro l’Atalanta a Bergamo: ha sofferto, ma ha vinto perché ha voluto vincere. Questo spirito di sacrificio e compattezza è la chiave del successo del Napoli. Spesso si sottovaluta il lavoro di De Laurentiis, che invece viene criticato solo nei momenti difficili.”

Lei, nella sua carriera da calciatore, ha giocato per tanti anni come ala destra. Quando interpretava quel ruolo, le venivano fatte richieste simili a quelle che oggi Conte fa a Politano?

“È normale che, in fase di non possesso, un esterno debba abbassarsi per aiutare la squadra. Tuttavia, dipende molto dal contesto e dalle caratteristiche dei giocatori. Conte chiede agli esterni del Napoli di abbassarsi fino alla linea dei difensori per poi ripartire in velocità, sfruttando la loro grande gamba. Ogni allenatore ha il proprio modo di interpretare il gioco. Per esempio, il Napoli di Sarri con Callejón e Insigne applicava principi simili. Conte sta mettendo i suoi uomini nelle migliori condizioni per esprimersi e ottenere il massimo. I risultati si vedono.”

Con l’addio di Kvaratskhelia, il Napoli ha perso probabilmente il calciatore più talentuoso del campionato italiano. Il nome di Garnacho come sostituto del georgiano le piace?

“Garnacho è un giocatore di grandissima prospettiva, ma il prezzo è davvero elevato. Non credo che De Laurentiis sia propenso a spendere così tanto. Il Napoli ha sicuramente perso qualità con l’addio di Kvaratskhelia, ma ha sempre trovato soluzioni. Spesso Spinazzola è stato adattato in quel ruolo e la squadra ha mantenuto un equilibrio importante, senza parlare dell’esplosione di Neres. Sono d’accordo con chi sostiene Kvaratskhelia fosse il giocatore più talentuoso della Serie A, ma il Napoli ha sempre giocato di squadra. Per me, il Napoli può fare a meno di alcuni giocatori, ma non può fare a meno di Lobotka. Mi ricorda il Napoli degli anni di Maradona, quando lo stesso Diego diceva che potevano mancare Maradona, Giordano o Careca, ma non Luca Fusi, perché dava equilibrio alla squadra. Lobotka è fondamentale: oltre alla qualità, offre quantità e una gestione straordinaria delle due fasi di gioco. La sua presenza è imprescindibile.”