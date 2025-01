Michele Plastino, giornalista è intervenuto a Radio Marte nel corso di forza Napoli, sempre dove ha parlato del prossimo match del Napoli contro la Roma.

“Dal mercato, secondo me, deve arrivare a Napoli qualcuno che possa servire subito, alla prossima stagione ci si pensa a giugno. Serve qualcuno che possa apportare subito il proprio contributo alla causa azzurra.

Quello di gennaio non è più un mercato di riparazione, ora serve per rinforzare le rose anche in base all’andamento della stagione.