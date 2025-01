Conte: i numeri di Napoli superati solo due volte in serie A

Factory della Comunicazione

In azzurro il 72 per cento di vittorie, aveva fatto di più un anno alla Juve e un altro al Chelsea

Solo in due occasioni meglio che a Napoli.

I numeri, come sempre, parlano chiaro. E quelli di Conte sulla panchina azzurra sono esaltanti. Nelle 25 partite fin qui giocate dal Napoli, tra campionato e Coppa Italia, ha ottenuto il 72 per cento di vittorie. In campionato, tre sconfitte. In Coppa Italia, una. Aveva fatto meglio – nell’intera stagione – soltanto alla Juve 2013-2014, la sua ultima Juve (si dimise all’inizio del successivo ritiro estivo firmando poi per la Nazionale), con il 74,55 per cento e al Chelsea 2016-2017 con il 78,2 per cento, la cifra che resta il top nella carriera del tecnico leccese.Dopo le sette vittorie consecutive Conte è atteso domenica dal confronto con un altro maestro della panchina, Ranieri, uno dei suoi predecessori alla guida del Napoli. Claudio doveva ancora compiere 40 anni quando prese in mano la squadra orfana di Maradona nel ’91. Ranieri è subentrato a Juric alla guida della Roma, esordendo proprio a Napoli (sconfitta di misura), per evitarle l’umiliazione della retrocessione e per studiare il tecnico per il rilancio.E lui non avrebbe dubbi a puntare su Conte, che da tempo avrebbe visto a capo dei giallorossi. «Uno come lui o arriva primo o arriva secondo». Giudizio che sembra pienamente confermato a Napoli. Fonte: Il Mattino