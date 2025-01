CdS – Osimhen sarà il frontman della sessione estiva di mercato

Il Napoli ha incassato settanta milioni dalla cessione di Kvara, in estate toccherà a Osimhen, incassando il valore della clausola per investire nel prossimo mercato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Se Kvara è stato l’uomo del mercato d’inverno, Osimhen sarà di certo il frontman della sessione estiva: una fonte di guadagno notevole, un tesoro da sfruttare in vista della prossima maratona, tenendo anche d’occhio i bilanci. Vale la pena ricordarlo: in estate il Napoli ha investito oltre 150 milioni di euro (bonus compresi) per una campagna acquisti faraonica intrapresa senza il sostegno degli introiti Champions. Rinunciando tra l’altro all’incasso strepitoso che proprio la cessione di Osimhen con Kvaratskhelia al Psg avrebbe fruttato: 220 milioni per entrambi. E invece: per Khvicha sono arrivati a inizio gennaio 70 milioni – di cui una fetta servirà a finanziare il mercato di riparazione in questi ultimi e frenetici giorni -, mentre per l’ex gemello scudetto l’idea è incassare i 75 della clausola. Valida esclusivamente per l’estero, tra l’altro: se qualche club italiano avesse intenzione di acquistarlo, insomma, dovrebbe andare a bussare direttamente alle porte degli uffici della FilmAuro di Palazzo Bonaparte, a Roma. Si vedrà. Nel frattempo, Victor continua a fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni: gol. Uno dietro l’altro: 12 in quindici giornate di Süper League, oltre ai 4 collezionati nelle cinque partite giocate in Europa League”.

