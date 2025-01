CdS – Mercato Napoli – Dorgu fa un assist per Garnacho, ecco come

Il Napoli continua la trattativa col Manchester United per portare in azzurro Alejandro Garnacho, il possibile sostituto di Kvara, ma le parti non sono ancora vicine, anche si è chiuso per Patrick Dorgu dal Lecce verso il club inglese, che ora però ha bisogno di vendere, un vero assist insomma per l’arrivo dell’argentino al club partenopeo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “ Manna, dicevamo, sta infilando un incontro dopo l’altro a Milano: agenti, intermediari, emissari. Con l’entourage di Garnacho si ragiona sullo stipendio, intorno ai 4 milioni di euro tra base fissa e bonus (al Manchester guadagna 1,5 più bonus); con gli uomini che curano l’operazione, invece, si prova ancora a limare la distanza economica tra la richiesta dello United e la proposta: tra i 65 e i 60 milioni di euro contro 50 con i bonus. I Red Devils, però, hanno completato un’operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu, dicevamo, e hanno la necessità di vendere e incassare per uscire dalla morsa delle Profit and Sustainability Rules (le regole del Fairplay finanziario). Come a dire: Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacho. Primo obiettivo, anche se molto complesso: sulle tracce di Garna c’è anche il Chelsea, ma con gli stessi problemi di Fairplay dello United e anche impegnato nella caccia a un centrocampista (Belahyane tra gli altri nel mirino)”.

