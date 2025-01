Calciomercato Serie A, ultimi 5 anni: nel 2023 l’acquisto il più oneroso fu del Napoli con 18milioni

Factory della Comunicazione

Il 3 febbraio si chiuderà la finestra di mercato di gennaio, chiamata ultima per le squadre di Serie A per rinforzare la propria rosa e prepararsi allo sprint finale del campionato. News.Superscommesse.it ha condotto un'analisi sulle ultime 5 sessioni invernali di calciomercato dei top club del campionato per scoprire quali società tendono ad acquistare numericamente ed economicamente di più. Secondo i risultati dello studio, la Fiorentina è la squadra che ha portato a Firenze il maggior numero di rinforzi, 19 giocatori in totale, seguita dalla Juventus (14). Parimerito per Roma e Atalanta (13), Napoli a quota 12, il Milan si ferma a 10. Per Inter e Lazio, invece, rispettivamente 7 e 5 acquisti.

Se la Viola è in cima alla lista per numero di rinforzi, la Juventus lo è in termini di spesa: 177.85 milioni nelle ultime 5 sessioni invernali, per un bilancio complessivo di -126.58 milioni. In top 3 anche il Napoli, al secondo posto con 88.95 milioni, e la Fiorentina, che nonostante sia la terza ad aver sborsato di più presenta il secondo miglior bilancio: determinante, in questo caso, la vendita di Dusan Vlahovic nel 2021-2022, che ha arricchito le casse gigliate con ben 83.50 milioni. Di seguito la classifica completa delle spese e dei bilanci delle grandi otto del campionato relative alle ultime 5 sessioni invernali di mercato:

Squadra Spese Bilancio gennaio ultimi 5 anni Juventus 177.85 milioni -126.58 milioni Napoli 88.95 milioni -58.31 milioni Fiorentina 75.91 milioni +24.76 milioni Atalanta 46.31 milioni +25.09 milioni Inter 36.22 milioni -14.72 milioni Roma 18.75 milioni +9.68 milioni Milan 14.69 milioni +13.90 milioni Lazio 3.37 milioni -2.2 milioni

Super colpi di gennaio: primato Juve, senza eguali l’acquisto di Dusan Vlahovic per 83.50 milioni

In tre stagioni su cinque, la Juventus detiene il primato dei colpi di gennaio più onerosi. Il trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina al club bianconero per la cifra monstre di 83.50 milioni risulta, per distacco, il più costoso. Ma i super acquisti della Juve si estendono anche alle stagioni 2019-2020 e 2020-2021: nella prima, i bianconeri si sono assicurati il trequartista Kulusevski, operazione fruttata alla Dea 39 milioni, mentre nella seconda Nicolò Rovella, prelevato dal Genoa per 26 milioni. Di seguito i colpi di mercato più costosi effettuati dai top club di Serie A per ognuna delle ultime 5 sessioni invernali: