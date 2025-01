Avv. Di Lello: “Vietare le trasferte è una sconfitta per le istituzioni”

MARCO DI LELLO A RADIO MARTE: “Il reiterato divieto di trasferta nei confronti dei tifosi del Napoli è fastidioso – – ha detto l’avvocato, ex procuratore federale, e membro della commissione tesseramenti in LND a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- secondo me c’è una incapacità generale nel gestire queste vicende che sta penalizzando i tifosi del Napoli. E’ chiaro che in origine c’è sempre l’intemperanza di qualche cretino per la quale pagano in tanti, ma ci sono gli strumenti per impedire ai teppisti di partecipare alle trasferte e non a tutti i tifosi perbene che vogliono solo sostenere la propria squadra del cuore. E’ ovvio che è una sconfitta delle Istituzioni vietare a migliaia di tifosi sani le trasferte solo per colpa di un manipolo di incivili. Ho salutato, tuttavia, con favore l’avvio di una nuova indagine in Parlamento, nello specifico in commissione antimafia, per tentare di trovare nuovi strumenti per individuare le mele marce e non penalizzare i cittadini perbene. E’ chiaro che noi napoletani subiamo queste decisioni come una ingiustizia, per fortuna il settore ospiti degli stadi che ospitano il Napoli è sempre pieno, perché i tifosi azzurri sono dappertutto. A conferma forse anche della inutilità di questo provvedimento. Digos e le forze dell’Ordine sanno probabilmente bene chi compie questi gesti teppistici o violenti, basterebbe imporre loro un obbligo di firma per non penalizzare un’intera tifoseria napoletana”

