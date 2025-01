Tarallo: “Meret? chi ha grosse competenze non può avere dubbi su di lui!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, il quale ha parlato di Meret e della partita vinta dal Napoli contro la Juve.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Meret è in una delle sue migliori stagioni di sempre. Le parate decisive in carriera le ha sempre fatte, ma qualcuno se ne sta accorgendo solo ora… Purtroppo chi vuole chiudere gli occhi, continua a parlare dei suoi errori e non dei suoi miracoli. Meret si è costruito un vissuto importante al Napoli con uno Scudetto e una Coppa Italia. Scusate se è poco… La parate su Yildiz? Tra le caratteristiche principali di Meret c’è una grande completezza. Fa una parata di istinto pura, è una dote naturale che non puoi allenare. Ha avuto una lettura clamorosa, ha abboccato alla finta e si è subito rigettato dal lato opposto. Chi vuole fare l’ipercritico potrà dire che non è stato perfetto, ma allontaniamo dal calcio chi è ormai schierato. Quello di Meret non è stato un miracolo, ma un gesto naturale per questo ragazzo. Alex ha grande carisma e Conte lo ha messo al centro del progetto come soltanto Spalletti aveva fatto prima di lui. Ma chi ha grosse competenze come allenatore e come staff, non può avere dubbi su un ragazzo come Meret. Dobbiamo renderci conto che siamo dinanzi ad un portiere di qualità e di livello enorme. Conte è il top nel motivare i suoi, tutti i gesti visti contro la Juventus sono merito suo: dal contrasto di testa di Simeone fino alla parata di Alex. La parata di Meret o quella di Di Gregorio? Difficile dirlo, ci sono tante componenti da giudicare. Sono due interventi miracolosi, ognuno pratico al proprio contesto. Preferisco quella di Alex, mi ha fatto sobbalzare dal divano e mi ha fatto dire: ‘Ma cosa ha combinato?!’”.