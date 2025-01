Rafa Marin scalpita per tornare in Liga, il Napoli ha bisogno di un difensore

Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante, ma anche di un difensore, anche perchè finchè non arriva, Rafa Marin non può essere ceduto, e lui scalpita per tornare in Liga, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In questa ultima settimana di affari, Manna dovrà anche sciogliere il nodo relativo al difensore centrale: Rafa Marin ha voglia di rientrare al più presto in Liga, non avendo mai esordito in Serie A e avendo messo insieme appena due partite di Coppa Italia da luglio. Rafa vuole raggiungere il Villarreal: il Napoli ha un accordo con gli spagnoli da tempo, prestito oneroso da un milione di euro, ma per lasciarlo andare bisogna prendere un altro difensore; meglio se in prestito. Il primo obiettivo, Marin Pongracic della Fiorentina, ha giocato titolare proprio domenica all’Olimpico contro la Lazio (e anche molto bene): non accadeva dalla prima giornata”.

