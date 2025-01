Napoli, obiettivo Garnacho: distanza con il Manchester e un terzo incomodo

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo sinistro che sostituisca Kvaratskhelia, partito in direzione Parigi: i nomi sono due da tempo, Garnacho e Adeyemi, con l’argentino che sembra essere tornato a essere la priorità del ds Manna. In questi ultimi giorni verrà sciolto il bandolo della matassa per regalare quanto prima l’attaccante richiesto da Conte. Con il giocatore c’è da tempo un accordo di massima per un quinquennale a 3,5 milioni, ma la forbice con lo United resta alta: 55 milioni compresi di bonus l’offerta del Napoli, 65 la richiesta del club inglese. L’affare non sembra semplice anche per la formula dell’operazione tra clausole, richieste e postille, ma Manna e De Laurentiis continuano a trattare sotto banco per trovare la quadra e vogliono velocizzare i tempi per regalare a Conte Garnacho o, in alternativa Adeyemi. Tuttavia, il Napoli deve fare i conti anche con uno scomodo terzo incomodo: il Chelsea, che ha messo gli occhi prima sull’argentino, poi, viste le richieste del Manchester United, ha optato per il tedesco, corteggiandolo in vista di un trasferimento estivo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino