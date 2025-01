Minervini: “Rrahmani è sottovalutato; Biraghi occasione last minute”

A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Arturo Minervini. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Sì, il clima è rovente. Caldo, felice, allegro e sereno, soprattutto dopo la vittoria contro la Juve. Noi siamo reduci da un possibile terremoto, perché perdere Kvaratskhelia, il tuo giocatore migliore, quello più rappresentativo, quello che per una generazione resterà probabilmente il più amato, se n’è andato, ma quasi non ce ne siamo accorti.”

Anguissa, oggi, è il miglior centrocampista della Serie a?

“Ad oggi, sì. Per quello che ti dà nelle due fasi, non c’è nessuno in questo momento che fa il lavoro che Anguissa sa fare. Quando non hai il pallone e quando lo hai, lui riesce a incidere in entrambi i momenti della partita. Io non vedo nessuno, nel nostro campionato, in grado di fare ciò che fa lui. Oggi riflettevo su una cosa e ho scritto anche un pezzo a riguardo. In relazione al suo potenziale, lo scorso anno Anguissa è stato forse il peggior centrocampista del nostro campionato. Quest’anno, invece, è il migliore centrocampista della Serie A. Il salto di qualità che ha fatto è evidente e lo colloca tra i migliori in assoluto.”

Al Napoli potrebbe arrivare uno tra Garnacho e Adeyemi, ma qualche malizioso afferma che il mercato in entrata è chiuso: lei dove si pone?

“Sono fermentate convinto che il Napoli farà mercato, ovviamente alle condizioni che ritiene opportune. Ai maliziosi che dicono il Napoli non spenda, rispondo con un dato: negli ultimi dieci anni il club di De Laurentiis è secondo in Italia, dietro la Juventus, per investimenti sul calciomercato.”