“Il Napoli di Conte è rappresentato da chi gioca meno e vuole determinare sempre”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto l’avvocato: “È stata una vittoria di grande solidità da parte del Napoli , che nella ripresa ha letteralmente dominato, rimontando una partita che poteva diventare complicata dopo il gol subito allo scadere del primo tempo, dimostrando la mentalità delle grandi compagini e soprattutto un’intensità di gioco propria delle big europee. Nella ripresa si è vista una squadra che voleva fortemente la vittoria, capace di tenere per larghi tratti del secondo tempo una squadra come larintanata nella propria area di rigore, i bianconeri sono stati incapaci di uscire palla a terra come invece erano stati abili a fare nel primo tempo, visto che la pressione delnei secondi quarantacinque minuti è aumentata in maniera esponenziale non dando un attimo di respiro agli avversari. In tal senso, soprattutto nella ripresa, il centrocampo azzurro ha offerto una prestazione sontuosa, conche è riuscito a giocare più liberamente e con le due mezzaliche oramai rappresentano un fattore in zona realizzativa, visto che hanno contribuito in maniera decisiva: il primo trovando la rete del pari e il secondo procurandosi il rigore magistralmente calciato da. Si vede un gruppo che ha voglia di determinare e dove tutti si sentono partecipi, basti pensare alle prestazioni di spessore di, o a chi comesubentra nei minuti finali e lo fa con lo spirito giusto, e da questo punto di vista l’intervento delda terra di testa è la rappresentazione della tenacia e caparbietà di questa squadra.sta dando un grosso contributo in queste ultime settimane visto che anche con laaveva fatto una prestazione importante, con lanon era partito benissimo soprattutto in fase di impostazione, ma la sua partita è stata un continuo crescendo e si è visto in alcuni tratti lo strepitoso calciatore, perchéè un giocatore di qualità, ammirato durante, difatti con le sue discese ha messo in difficoltà più volteha sostituito in maniera importante uno dei migliori difensori del nostro campionato come, offrendo delle prestazioni concrete e soprattutto con lami ha impressionato come questo calciatore usciva alto addirittura nella metà campo avversaria a dimostrazione di quanto sia in fiducia.è l’esempio dello spirito di dedizione e di abnegazione di questa squadra, il suo recupero prima della sua sostituzione dopo aver percorso chilometri e chilometri e dopo aver inciso in maniera diretta su entrambe le reti azzurre è ammirevole e credo che un atteggiamento del genere sia la gioia per tutti i tecnici. È un giocatore che sta facendo una stagione straordinaria. Il mercato di gennaio è sempre complicato, ilsembra interessato a due giocatori come, ciò evidenza come la società partenopea guardi anche al futuro, valutando degli investimenti che possono essere utili per il presente ma soprattutto per la prossima stagione, inserendo dei giocatori che avrebbero del tempo a disposizione per potersi adattare al calcio italiano e soprattutto al gioco di Conte. Sarà una bella sfida traed, e bisogna ringraziare l’undici diche sta rendendo vivo questo campionato, visto che altrimenti staremmo parlando di un’altra cavalcata trionfale dei nerazzurri come quella dello scorso campionato, basti pensare che alla ventiduesima giornata lo scorso anno il divario tra azzurri e nerazzurri era di 22 punti in favore di questi ultimi. A dimostrazione del grande campionato che sta facendo il, gli azzurri stanno tenendo testa a un avversario che dopo la sconfitta del derby dell’andata ha ottenuto 13 vittorie e tre pareggi, numeri impressionanti che confermano come l’stia rispettando le aspettative di inizio stagione“.