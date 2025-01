Giudice Sportivo Serie A, Napoli multato di 20mila euro per il laser usato contro la Juventus

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 22ª giornata del campionato di Serie A. Non arrivano buone notizie per il Napoli, sanzionato con ben 20.000 euro di ammenda per responsabilità oggettiva a causa di alcune intemperanze dei propri sostenitori nel corso dell’incontro di sabato scorso vinto in rimonta contro la Juventus.

Factory della Comunicazione

Ai tifosi azzurri, si legge in una nota pubblicata dall’ANSA, viene contestato in particolare il seguente comportamento: «L’avere lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.b) CGS e per avere indirizzato più volte un fascio di luce-laser in direzione dei calciatori della squadra avversaria e del Quarto Ufficiale».

Nello specifico il Giudice ha sanzionato un episodio spiacevole: l’utilizzo reiterato di un laser su una rimessa laterale di McKennie, il quale infastidito avrebbe segnalato subito il gesto al quarto ufficiale.

Non manca, sebbene minore, anche l’ammenda nei confronti della società bianconera, anch’essa multata per responsabilità oggettiva: «Di 5.000 euro per coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria», come si apprende sempre sull’ANSA».