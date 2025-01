“Conte fa bene a togliersi i sassolini dalle scarpe. Il Napoli è completo e dominante”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, ex Napoli:

“Contro la Roma speriamo in un risultato simile a quello visto contro Juventus e Atalanta. Gli scontri diretti ora valgono doppio e vincere all’Olimpico sarebbe un messaggio ancora più chiaro al campionato. La Roma è una squadra scorbutica da affrontare, però, non sarà semplice. Rinascita Juan Jesus? Dietro c’è una professionalità enorme da parte dal ragazzo. Veniva da un campionato difficile, sembrava in uscita, invece è tornato fondamentale appena è stato chiamato in causa. I meriti sono suoi, oltre che di Conte che lo ha esaltato ulteriormente. Questo trasmette sicurezza anche a Buongiorno, che può rientrare senza forzare o rischiare la caduta. Napoli squadra sporca e cattiva? Era da quella rincorsa vista col Sassuolo che non si vedeva una squadra così unita e compatta. Il Napoli è stato brutto solo nella prima parte di campionato, perché aveva bisogno di compattare la difesa. Ora gli automatismi e la crescita di Lukaku stanno portando passi in avanti enormi anche in attacco. Conte fa bene a togliersi i sassolini dalle scarpe, perché questa squadra è tornata completa e dominante. C’è una grinta e una determinazione totale anche da parte di chi entra nei minuti finali e non è scontato. Il merito è tutto di Conte. Olivera? Sostituirlo è difficile per chiunque. Con Conte è diventato un pilastro della strada. Spinazzola sta dando grandissime risposte e con la Juventus ha fatto una partita encomiabile, sta dimostrando di essere all’altezza anche per fare il terzino sinistro in fase difensiva”.