Cds, Salvione: “Il Napoli gioca un calcio totale ed europeo. Mercato? Sono ore caldissime”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport:

“Speriamo che il Napoli possa avere qualche rinforzo in più di qui alla prossima partita, così da avere forze nuove per il rush finale. Conte si è tolto parecchi sassolini dalle scarpe nel corso delle ultime conferenze. Il Napoli è diventata una squadra europea, che gioca un calcio totale. Facciamo tanti complimenti ai tecnici stranieri, dando per scontato allenatori come Conte.

I guru beccati da Conte?

“Ognuno legge le partite come vuole… A Bergamo il Napoli è stato catalogato come fortunato, eppure l’Atalanta vinse al Maradona con tre tiri e fu incensata come una vittoria paradisiaca. Mercato senza rinforzi? Per me non sarà possibile. Magari in difesa si può anche fare a meno di cedere Rafa Marin, ma serve qualcuno al posto di Kvaratskhelia. Il Napoli sta spingendo tutto su Garnacho e Adeyemi, pur non volendo spendere i soldi che vengono richiesti da United e Dortmund.

Sono ore caldissime e dobbiamo aspettare. Conte chiede un rinforzo e la matassa non è facile da sbrogliare. Anche ad agosto il Napoli ha chiuso colpi come McTominay e Gilmour nelle ultime 48 ore di mercato. Borsino Scudetto? Vedo ancora favorita l’Inter, per rosa e abitudine è più attrezzata. Ti dico 50% Inter, 30% Napoli e 20% Atalanta”.