“CdS Campania” – “ADEYEMI PIU’ DI GANACHO”. Il Napoli su due tavoli

Factory della Comunicazione

Garnacho e Adeyemi che sprint

Lo United non abbassa le pretese per l’argentino e parla con il Chelsea Pressing per convincere l’attaccante del Borussia: concorrenza Liverpool

Il Napoli ha ricominciato a trattare gli esterni individuati dopo la partenza di Kvara e gioca su due tavoli: sono partite complesse ma la richiesta per il tedesco è quella meno elevata.

I l Napoli ha sette giorni di tempo per mettere a segno due colpi: l’uomo che dovrà prendere il posto di Kvara in rosa, offrendo nuove soluzioni e alternative a Conte sia dal primo minuto sia a partita in corso; e un difensore. Il ds Manna sta percorrendo per cielo e per terra strade sbarrate o piene di ostacoli per tenere in piedi le trattative che portano ai due obiettivi individuati in attacco: Alejandro Garnacho, 20 anni, esterno sinistro di piede destro, argentino dello United valutato 65 milioni di euro (il preferito in assoluto per caratteristiche); e Karim Adeyemi, 23 anni, mancino tedesco del Borussia che come il collega gioca a sinistra, più abbordabile per cifre – tra i 45 e i 50 milioni di valore – ma sempre piuttosto restio a lasciare la Bundes a gennaio. E non solo: il suo primo sogno è sempre stato la Premier, soprattutto dopo aver avuto colloqui con Chelsea e Liverpool per la prossima estate. Insomma, due piste complesse: una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre l’altra superando le perplessità del giocatore al trasferimento. Mica facile, per carità.

Fonte: CdS