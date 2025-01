CdS – Buone notizie per Conte, Buongiorno verso il rientro

Il Napoli si prepara ad affrontare la gara di domenica all’Olimpico contro la Roma, e stando agli ultimi aggiornamenti, Conte potrebbe ritrovare Alessandro Buongiorno, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Alessandro Buongiorno va verso il rientro tra i convocati. È questa la buona notizia per Antonio Conte in vista della partita di domenica all’Olimpico contro la Roma. Il difensore non vede l’ora, ma non affretta i tempi per il rientro in campo: sperava di farcela per la Juventus, ma così non è stato. Ieri intanto è stato a pranzo in un noto ristorante di Marechiaro e c’era pure Juan Jesus, che l’ha sostituito più che degnamente durante la sua assenza per l’infortunio alla schiena. Buongiorno non gioca dal 14 dicembre, dalla trasferta a Udine: 50 giorni dopo può rientrare nel gruppo che cerca l’ottava vittoria consecutiva in casa della Roma di Ranieri, dopo aver ricominciato già a lavorare con i compagni la scorsa settimana”.

